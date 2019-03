Marrakech parmi les meilleures destinations touristiques mondiales

Marrakech est la neuvième destination la plus prisée par les touristes dans le monde. C’est ce que révèle le dernier classement du site de voyage américain TripAdvisor.

Pour dresser sa liste annuelle des meilleures destinations mondiales, le site se base essentiellement sur les avis et les commentaires des internautes concernant les hôtels, les restaurants et les attractions de chaque ville.

Marrakech continue donc de voir affluer des touristes du monde entier avec près de 2,6 millions de visiteurs en 2018. Selon le classement dressé par TripAdvisor, Londres est la ville la plus visitée dans le monde, suivie de Paris et de Rome.

Notons que la ville ocre avait terminé en tête de ce classement mondial en 2015. Voici par ailleurs le top 10 des destinations voyage selon TripAdvisor:

1. Londres, Royaume-Uni

2. Paris, France

3. Rome, Italie

4. Crète, Grèce

5. Bali, Indonésie

6. Phuket, Thaïlande

7. Barcelone, Espagne

8. Istanbul, Turquie

9. Marrakech, Maroc

10. Dubaï, Émirats arabes unis

Avec plus de 315 millions de visiteurs par mois, Tripadvisor est le plus gros site de voyage au Monde. Il dispose d’un siège monde, à Boston, aux Etats-Unis, et d’un siège Europe basé à Londres.

N.K