Marrakech-Ouarzazate: l’effondrement d’une partie d’un pont bloque la circulation

Une partie d’un pont s’est effondrée, au niveau de la commune d’Ait Ourir, sur la route nationale n°9 reliant les villes de Marrakech et d’Ouarzazate. Cet effondrement a été causé par le renversement d’un camion chargé d’une cargaison de paille.

Selon les données en possession de Le Site info, l’accident a eu lieu ce mercredi matin du 12 octobre courant et a eu pour conséquence l’effondrement partiel du pont, ainsi que l’interruption de la circulation durant de longues heures. Cependant, on ne déplore aucune perte humaine due à l’accident et à l’effondrement précités, a précisé la même source.

Aussitôt alertés, des éléments des services du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, de la province d’Al Haouz, se sont rendus sur les lieux, assistés par divers lourds engins et matériels afin de réparer la partie du pont qui s’est effondrée et permettre, ainsi, la réouverture de la circulation sur ce tronçon de la route nationale n°9.

A noter qu’avant l’intervention des services concernées, l’effondrement partiel du pont a causé une importante congestion de la circulation, avec d’interminables files de poids lourds et de voitures légères; dans les deux sens le la RN9, reliant Marrakech et Ouarzazate, pendant plusieurs heures.

L.A.