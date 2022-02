Marrakech: où en sont les chantiers de développement de la médina ?

Le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou a effectué, samedi, une visite de terrain pour s’informer de l’état d’avancement des chantiers des programmes de développement dans l’ancienne médina lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi permanent des grands chantiers relatifs notamment à l’aménagement de la deuxième phase de la Place Jemaâ Fna et les circuits l’avoisinant.

Ainsi, M. Kassi-Lahlou s’est enquis de l’état d’avancement des travaux des programmes à Jemaâ Fna, Rue des banques, le circuit Dar Si Said Ben Youssef (phase I), El Kennaria et Biyaddine, en plus du foundouk Ghrablia, le centre de santé Maristane, le circuit Ben Youssef, Jemaâ Fna, en passant par Sidi Isaac, Semmarine, Foundouk Benchbaba et Souk Jdid.

Cette visite de terrain a représenté une occasion pour communiquer avec les commerçants et artisans concernés par ces projets et écouter leurs propositions.

Lors de cette visite, M. Kassi-Lahlou a mis l’accent sur la nécessité de respecter la qualité et les délais, tout en œuvrant à les réduire et prendre en considération les conditions de travail des locaux commerciaux et des souks.

Lors de cette visite, M. Kassi Lahlou était accompagné du Secrétaire général de la préfecture de Marrakech, du Secrétaire général des affaires régionales de la Wilaya de la région, des chefs de services extérieurs de la Direction régionale de l’habitat et de la politique de la ville, de l’Agence urbaine, du Groupe Al Omrane, de la RADEEMA, de la nedharat des Habous, en plus des chefs chefs des services de la wilaya et des agents d’autorité concernés.