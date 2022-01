Marrakech: Mesures strictes et confinement pour les Marocains arrivant de l’étranger (VIDEO)

Le Site info a constaté de visu que les voyageurs marocains arrivant de l’étranger sont systématiquement soumis à un confinement dans l’un des établissements hôteliers de Marrakech et ce, au milieu de mesures sécuritaires des plus strictes et des plus drastiques.

Plusieurs parmi les personnes assujettis à ce confinement, décidé par les autorités concernées, sont montées sur le toit de l’établissement hôtelier.

Notons qu’au Maroc, un total de 4.299 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 1.147 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.573.026, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 22.949.382, alors que 3.184.255 personnes ont eu trois injections.

Le nouveau bilan d’infections porte à 971.961 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 943.070 soit un taux de guérison de 97%.

M.R.