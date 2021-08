Marrakech: l’Université Cadi Ayyad invite ses étudiants à se faire vacciner

L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a invité ses étudiants à se faire vacciner, afin de contribuer aux efforts visant à faire face à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à l’apparition de nouvelles souches.

Cette décision a pour objectif de garantir que la prochaine rentrée universitaire se déroule en toute sécurité et dans de meilleures conditions pour tous, relève l’UCA dans un communiqué, ajoutant que cette initiative est en conformité avec la décision du ministère de la Santé d’élargir l’opération de vaccination anti-Covid-19 au profit des jeunes âgés de 18 ans et plus.

Elle cadre aussi avec le communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique invitant tous les étudiants ainsi que les stagiaires de la formation professionnelle concernés à se rendre aux centres de vaccination le plus proche pour recevoir la première dose du vaccin anti-Covid-19.

Bien qu’elle soit facultative, « la vaccination est un devoir national par excellence, de par sa contribution à la protection de tous, notamment pour les personnes les plus vulnérables, et à l’atteinte de l’immunité collective qui nous permettra de revenir à la vie normale », souligne la même source.

Dans le même sillage, l’UCA a exhorté tous les étudiants à faire preuve de responsabilité en continuant à respecter les mesures de prévention mises en place par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, tout en les appelant à servir d’exemple dans leur environnement pour préserver les acquis de la campagne nationale de vaccination.

