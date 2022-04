Marrakech: l’opération de démolition des constructions anarchiques se poursuit (VIDEO)

Les autorités de Marrakech ont mené, il y a deux jours, une campagne d’envergure de lutte contre les constructions anarchiques.

Ainsi, des bulldozers et des grues sont entrés en action pour procéder à la démolition de maisons et des locaux bâtis d’une façon illégale, au quartier M’hamid. Et Le Site info a pu constater de visu la grande mobilisation sécuritaire sur les lieux, constituée de représentants des autorités locales et d’éléments des forces de l’ordre.

La présence des représentants des autorités locales et sécuritaires pendant l’opération de démolition avait pour but de superviser cette dernière, mais aussi de protéger les personnes qui ont eu le mission de la mener à bien.

L.A.