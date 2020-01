Marrakech: l’ONG Cœur & ACT invitée d’honneur du CHU Mohammed VI

L’ONG française Cœur & ACT participera à la Journée officielle organisée par le CHU Mohammed VI de Marrakech, le jeudi 30 Janvier 2020, point de départ des festivités célébrant la nomination de Marrakech comme capitale africaine de la Culture et de la Santé.

Reconnue au Maroc, pour ses actions en faveur des plus démunis et notamment leur accès aux soins, l’ONG Cœur & ACT est l’une des organisations, invitées d’honneur de cet événement, aux côtés de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des représentants du CHU, des autorités de la ville et d’autres associations humanitaires…

Au programme de cette journée, diverses animations, des ateliers artistiques, une conférence-débat mais aussi l’inauguration d’espaces dédiés à l’accueil et aux soins des enfants, aménagés et équipés par l’association Cœur & ACT et la distribution, par l’ONG, d’une centaine de jouets aux enfants hospitalisés, dans le cadre de son programme permanent « Un Sourire pour chaque enfant »…