Marrakech : L’INDH accompagne les investissements de la diaspora marocaine

Dans le cadre de son programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) offre son accompagnement aux Marocains du Monde souhaitant investir au Maroc, à la faveur des efforts inlassables déployés par le Royaume pour renforcer son attractivité économique.

L’entreprise de M. Marouane Bouchkara, ancien immigré marocain en Italie, installé à Marrakech a ainsi, bénéficié de ce programme visant à accompagner les jeunes souhaitant investir dans leur pays, à créer de la valeur ajoutée et à contribuer à la création d’emplois permanents pour les jeunes de la région.

« J’ai toujours caressé ce rêve de m’installer au Maroc et créer ma propre entreprise dans cette région du Royaume », a relevé le jeune entrepreneur, dont la société est spécialisée dans la fabrication de plan de travail en marbre pour cuisines et salles de bain, dans une déclaration, jeudi à Marrakech, à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

Mettant en exergue la grande contribution de l’INDH qui a offert un accompagnement professionnel durant toutes les étapes du projet et a mis à disposition de l’entreprise les moyens logistiques nécessaires pour faciliter son lancement, M. Bouchkara a invité les jeunes à apprendre les métiers offerts par les instituts de formation professionnelle.

La troisième phase de l’INDH (2019-2023) repose sur une approche volontaire et renouvelée, qui vise à consolider les acquis tout en réorientant les programmes en vue de faire progresser le capital humain et soutenir les catégories vulnérables, rappelle-t-on. La Programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » ambitionne de contribuer au développement de l’employabilité des jeunes, à travers une meilleure adéquation entre les qualifications et les besoins du marché du travail, de mettre en place un cadre favorisant la coordination entre les différents intervenants, notamment au niveau provincial et d’accompagner le développement de projets innovants tout en contribuant à leur financement.

L’objectif de ce programme volontariste consiste à améliorer l’employabilité des jeunes, à créer de la valeur au niveau local et à assurer la pérennité des projets et leur financement.