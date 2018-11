Marrakech: l’hôtel La Mamounia sera privatisé

Rappelons que La Mamounia vient d’être sacré «Meilleur Hôtel en Afrique» et «Meilleur hôtel au monde» par magazine Conde Nast Traveler US.

En parallèle, il a affirmé que la privatisation a été adoptée au Maroc depuis 1993, ajoutant que l’initiative a rapporté 24 milliards de dirhams au gouvernement d’El Youssoufi, 7,9 milliards de dirhams à celui de Benkirane et 6 milliards de dirhams à celui d’El Fassi. Et de souligner que la privatisation a rapporté plus de 115 milliards de dirhams au Royaume depuis son adoption.

Lors de la conférence tenue après le Conseil du gouvernement, le responsable a assuré que le célèbre hôtel s’ouvre aux acteurs privés parce qu’il a atteint un certain degré de maturité, soulignant que sa privatisation permettra à l’Etat d’engranger pas moins de six milliards de dirhams.