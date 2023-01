Marrakech: l’état délabré de la mosquée de la Koutoubia fait réagir un député

Abdelouahad Chafiki, membre du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI), a évoqué la situation de délabrement catastrophique de la mosquée de la Koutoubia de Marrakech.

Dans une question écrite, adressée au ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le député du parti de la Colombe considère que la Koutoubia représente un monument historique incontestable, religieux, civilisationnel et culturel, aussi bien pour la ville ocre que pour le Royaume.

Cependant, l’intérieur de ce mémorial ne reflète guère sa vision civilisationnelle et islamique, à cause de son délabrement du point de vue de son esthétique, de sa propreté et de la saleté des murs intérieurs, en sus des tapis vétustes devenus indignes des lieux, a-t-il précisé.

Aussi, le député RNIste, membre de la commission des finances et du développement économique a-t-il demandé au ministre des Habous et des Affaires islamiques quelles mesures se doit de prendre son Département afin de redorer le blason de la mosquée de la Koutoubia et de rétrocéder à celle-ci son beau prestige et son aura d’antan.

Larbi Alaoui