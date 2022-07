Marrakech: les vents forts font tomber une antenne-relais sur une maison (VIDEO)

La ville de Marrakech a connu des vents violents qui ont provoqué d’énormes dégâts matériels. Des arbres ont été arrachés et des poteaux électriques ont chuté sur des voitures en stationnement, endommageant celles-ci et perturbant la circulation, mercredi.

En plus de cela, divers objets personnels sont tombés des terrasses et, plus grave, une antenne-relais de téléphonie mobile est tombée sur une maison, y ayant aussi causé des dégâts matériels.

L’un des habitants a déclaré à Le Site info avoir entendu un bruit assourdissant, sans en connaître la cause. C’est pour cela qu’il a cru au début qu’il s’agissait de la chute d’un astéroïde ou d’un tremblement de terre, avant de savoir que c’est le bruit du choc de l’antenne-relais sur la maison.

Notre interlocuteur a souligné que des enfants et des femmes se trouvaient dans la maison sur laquelle est tombée l’antenne-relais, tout en précisant que l’appareil constitue un réel danger pour les habitants.

M.R.