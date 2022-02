Marrakech: les transporteurs touristiques solidaires avec le petit Rayan (VIDÉO)

Des dizaines de professionnels du transport touristique ont tenu, vendredi à Marrakech, un sit in de solidarité avec le petit Rayan, l’enfant de 5 ans coincé dans un puits de 32 mètres de profondeur depuis mardi dernier.

Les manifestants ont exprimé leur solidarité en allumant des bougies et en récitant des prières. Au micro de Le Site info, l’un des manifestants a déclaré que le sit in vise à exprimer la solidarité avec le petit, soulignant que tous les professionnels du transport touristique sont affectés par ce qui se passe.

Notre interlocuteur a adressé ses remerciements au autorités et au gouverneur de Chefchaouen, aux éléments de la protection civile et à tous ceux qui participent à l’opération de sauvetage.

Un autre manifestant a pour sa part espéré que l’opération de forage horizontal prenne fin au plus vite, et que le garçon rentre chez lui sain et sauf.

M.F.