Marrakech: les taximen montent au créneau (VIDÉO)

Les chauffeurs de petits taxis de la ville de Marrakech ont tenu vendredi, une manifestation pour dénoncer la détérioration de leurs conditions sociales et financières, suite à la hausse des prix du carburant depuis quelques semaines.

Dans leurs déclarations à Le Site info, les manifestants ont déclaré que cette initiative vient dans le cadre de la grève nationale prévue par les professionnels des transports en général afin de dénoncer la situation compliquée qu’ils vivent.

Les manifestants appellent ainsi les autorités concernées à intervenir afin de trouver des solutions aux soucis des professionnels en ouvrant un dialogue.

Pour rappel les syndicats du secteur du transport en taxis de Marrakech ont demandé aux autorités concernées de décider l’augmentation du tarif de la prise en charge et celle de la course de et vers l’aéroport Marrakech-Ménara..

