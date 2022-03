Marrakech: les restaurateurs espèrent une exonération d’impôts

Les représentants de l’Association des propriétaires des restaurants de Marrakech se sont réunis avec la maire de la ville, Fatima-Zahra Mansouri (PAM) après des semaines de la reprise des activités commerciales et touristiques.

La page officielle Facebook de la maire de Marrakech a ainsi révélé que plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour de cette réunion, dont l’amélioration des prestations se rapportant à l’hygiène et à l’environnement, ainsi que le transport et les déplacement à proximité des restaurants, surtout à Guéliz et à l’ancienne médina.

Les professionnels du secteur ont aussi demandé d’être exonérés de certaines taxes, comme il a été décidé la création d’un bureau « à guichet unique » qui aura pour tâche de recevoir les demandes à ce sujet pour étude et examen de celles qui font partie des prérogatives de la commune .

Des propositions ont également été faites par les professionnels concernant l’organisation et la multiplication de manifestations culturelles et festives, surtout celles ayant trait à la gastronomie et aux spécialités de la cuisine marocaine.

A.L.