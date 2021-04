Marrakech: les quartiers concernés par les coupures de courant

Les habitants de certains quartiers de Marrakech vivront toute cette semaine au rythme de coupures de courant annoncées par l’Agence autonome de distribution d’eau et d’électricité de la ville (RADEEMA).

Ces coupures interviendront ce mercredi et jeudi (de 10h à 14h) en raison de travaux de maintenance et d’extension du réseau effectués par ladite Agence. Les coupures concerneront les quartiers de Berradi 3, Socoma et Houman Al Fatwaki.

Les habitants de ces quartiers ont été priés de prendre les précautions nécessaires étant donné que le courant pourrait être rétabli à n’importe quel moment, sans préavis.

K.C.