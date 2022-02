Marrakech: les professionnels de Jemaâ El-Fna racontent leur calvaire (VIDÉO)

Les commerçants de la place Jemaâ El-Fna espèrent que la décision de réouverture des frontières contribuera à la relance de leur activité et redonnera vie à la place après deux années de léthargie.

Au micro de Le Site info, des commerçants de la place emblématique de la ville ocre ont déclaré que la fermeture des frontières et l’absence de touristes a grandement affecté leurs affaires. Nos interlocuteurs appellent ainsi le gouvernement à réduire les impôts et repousser les délais de paiement.

Notons que le gouvernement a annoncé la réouverture à partir du 7 février 2022 de l’espace aérien aux vols au départ et à destination du Maroc. Cette décision intervient conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et suite aux recommandations de la commission scientifique et technique et prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, avait précisé le gouvernement dans un communiqué.

M.F.