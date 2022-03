Marrakech: les parkings de certains centres commerciaux sont devenus payants

L’Association marocaine de protection du consommateur, à Marrakech, est entrée en ligne dans l’affaire de certains grands centres commerciaux qui ont décidé d’exiger que leurs parkings soient payants dans le cas où le stationnement des voitures de leurs clients dépasserait 90 minutes.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, l’Association a accusé ces centres de faire abstraction du cahier de charges concernant leur création et leur gestion et de faire fi des droits du consommateur stipulés par la loi organique n°31.08 fixant les mesures de la protection de ses droits économiques.

De même que le communiqué a exprimé son refus du paiement des parkings de ces centres commerciaux, demandant à ces derniers de renoncer à cette décision et sollicitant l’intervention des autorités dans cette affaire.

En attendant que lesdits centres renoncent à faire payer le stationnement sur leurs parkings, l’Association marocaine de protection du consommateur, de Marrakech, appelle au boycott de ces centres et insiste sur la gratuité du stationnement des voitures et des deux roues, conformément à la loi dans toutes les villes. Comme elle demande l’installation de panneaux sur des avenues et dans quelques espaces, rappelant la gratuité des parkings des centres commerciaux.

L.A.