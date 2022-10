Marrakech: les « mikhalas » dans le collimateur des autorités (PHOTOS)

Les trieurs d’ordures, qui sillonnent toutes les rues de la ville de Marrakech avec une charrette et récupèrent, dans les poubelles, toute chose ayant une valeur marchande (métaux, matières plastiques, verre, papiers, cartons, denrées alimentaires, objets, appareils, etc), sont devenus source d’ennuis pour les Marrakchis.

Les autorités locales ont déclaré la guerre, ces derniers jours, à ces « mikhalas » en raison des ordures dispersées et parfois éparpillées après l’ouverture des poubelles et la déchirure des sacs qui deviennent des sources d’odeurs nauséabondes, attirant les rongeurs, les chats et les chiens errants.

En outre, les citoyens ont de en plus peur que ces personnes les agressent la nuit, sans compter les embouteillages qu’ils causent sur les grandes artères de la ville ocre.

Dans ce même sillage, les autorités de Ryad Salam, commune de Guéliz, soutenus par les forces auxiliaires et des agents d’autorité, ont mené, à l’instar d’autres arrondissements, une opération qui a vise la tanière de quelques « mikhalas ». Onze charrettes ont ainsi été saisies et détruites sur place à l’aide d’engins.

