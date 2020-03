Marrakech: les horaires des commerces encore ouverts

Le Conseil communal de Marrakech a annoncé la fermeture de tous les magasins et centres commerciaux à partir de 18h.

A cet effet, les commerces seront autorisés à ouvrir à partir de 6h du matin et à fermer à 18h, selon une décision du président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid.

Il s’agit notamment des boulangeries et pâtisseries, des épiceries, des magasins d’alimentation générale, des boucheries et magasins de vente de poulet, des poissonneries, des magasins de vente de légumes et fruits et de céréales, des magasins de vente d’engrais, de pesticides, d’équipements agricoles et de fourrages et des magasins de vente des détergents et produits de nettoyage.

A cette occasion, Belcaid a exhorté les propriétaires de ces magasins à respecter scrupuleusement cette décision temporaire et exceptionnelle, qui restera en vigueur jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités compétentes dans le but d’enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mobilisation totale de l’ensemble des institutions étatiques, en adoptant une approche proactive pour lutter contre la propagation du Covid-19 et préserver la santé et la sécurité publique des citoyens, rappelle-t-on.

M.S. (avec MAP)