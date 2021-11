Marrakech: les « hlayqiya » sont de retour à Jemaa El-Fna ! (VIDEO)

La célébrissime Place de Jemaa El-Fna de la ville ocre retrouve, enfin, ses couleurs, ses conteurs, ses saltimbanques et ses charmeurs de serpents, entre autres artistes faisant le bonheur et des petits et des grands, comme celui des nombreux touristes étrangers.

Ce retour du spectacle haut en couleurs, typiquement marrakchie, en particulier, et marocaines en général, après un long arrêt dû à la pandémie de la covid-19, a été fortement apprécié et applaudi par les habitués des multiples charmes qu’offre Jemaa el-Fna au quotidien, presque 24h/24.

A propos de cette « résurrection », la présidente de l’Association des artistes de la « Halqa », du spectacle, du patrimoine et de tous les arts de la Place Jamaâ El-Fna a déclaré à Le Site info que la pandémie du nouveau coronavirus a porté un tort énorme et a énormément lésé les professionnels de la « Halqa », après l’arrêt forcé de leurs prestations.

Meriem Amal a également déploré que cela ait beaucoup affecté lesdits professionnels, du moins la moitié d’entre eux, qui n’aient pu subvenir à leurs besoins quotidiens et à ceux des leurs. Et de préciser que cette reprise du spectacle a été décidée du propre chef des artistes de la place, en l’absence encore du feu vert officiel des autorités concernées. « Le spectacle constitue notre gagne-pain. Et nous espérons que tout redeviendra en l’état à Jemaa El-Fna et que toutes les choses reprennent leur cours normal », a-t-elle souhaité.

De même que la présidente de l’Association précitée a lancé un appel pressant à tous les Marocains afin qu’ils se rendent en nombre à la ville ocre et de contribuer, par leur présence, au retour officiel des artistes à la Place Jamaâ El-Fna et, ainsi, à la renaissance de celle-ci.

Larbi Alaoui