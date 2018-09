Marrakech: les étudiants de Cadi Ayyad dans la tourmente (VIDEO)

Un groupe d’étudiants de l’université Cadi Ayyad à Marrakech a fait part à Le Site info de la souffrance qu’ils vivent à chaque année universitaire.

“Depuis le premier jour de la rentrée universitaires, racontent ces étudiants, il faut trouver un logement et ensuite, il faut rapidement décrocher un petit boulot en vue de subvenir à nos besoins et réduire les charges de nos familles, qui veillent à ce que nous poursuivions notre parcours universitaire”.

Ces étudiants ne dissimulent pas l’exploitation qu’ils subissent de la part des courtiers et des locataires. Un petit loyer augmente au début de chaque année académique pour se situer entre 1.250 et 1.500 DH par chambre. Une chambre héberge 4 et 5 personnes, ce qui soulève le problème du loyer des étudiants universitaires.

Et d’ajouter que le budget d’un étudiant ne dépasse pas les 600 DH et parfois 1.000 dirhams par mois. La bourse de l’université, fixée à 800 dirhams tous les trois mois, leur permet difficilement de rembourser leurs dettes.

La majorité des étudiants universitaires ont confirmé qu’ils recherchent des emplois temporaires pour satisfaire leurs besoins. Une situation qui peut affecter leur parcours universitaire.

H.M.