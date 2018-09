Marrakech: les dernières nouvelles du procès de la miss

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance avait décidé de mettre la Miss à la prison de l’Oudaya dans les environs de Marrakech, après avoir décidé de la poursuivre en état d’arrestation pour homicide involontaire et conduite à vitesse excessive et en état d’ébriété.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK