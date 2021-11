Marrakech: les conteurs de Jemaâ el-Fna veulent reprendre du service (VIDEO)

Les professionnels, conteurs, saltimbanques, charmeurs de serpents, entre autres animateurs de la célèbre Place Jemaâ el-Fna, veulent reprendre du service.

Dans ce cadre, le trésorier de l’Association des professionnels de la halqa pour le spectacle, le patrimoine et les arts a exprimé son étonnement à Le Site info concernant l’interdiction de la reprise des activités de ces animateurs de Jemaâ el-Fna.

Khalid Ntifi a aussi précisé: « On nous a demandé le pass vaccinal et nous en possédons tous. Nous sommes aussi pour le respect des mesures restrictives. Alors, pour quelle raison sommes-nous empêchés de reprendre nos activités et redonner vie Jemaâ el-Fna, alors que nous avons même été obligés de vendre nos effets? « .

Et d’ajouter avec amertume: « Nous avons tout vendu. Il ne nous reste qu’à vendre aussi nos enfants! Nous nous sommes adressés à plusieurs instances pour solliciter leur interventions, mais en vain. Tout le monde a repris ses activités, sauf nous! Sommes-nous condamnés à mourir de faim? ».

