Marrakech: les cafés de jeux de hasard dans le viseur des autorités

Les services sécuritaires de Marrakech mènent des campagnes visant les cafés où sont pratiqués les différents jeux de hasard et du Pari mutuel urbain (PMU), tiercé, quinté et autres paris turfistes.

C’est ainsi, selon une source de Le Site info, que deux cafés aménagés pour cette pratique et ne disposant pas d’autorisation ont été pris sur le fait. Un poste de télévision et un récepteur ont été saisis dans l’un d’eux, de même que des carnets de billets de paris turfistes et une somme d’argent issue des jeux de hasard.

De surcroît, les services sécuritaires ont procédé à l’interpellation de trois personnes, dont le gérant du premier café, qui ont été placées en garde à vue. Tandis que les investigations continuent dans le but d’interpeller le gérant du second café et pour prendre à son encontre les mesures prévues par la loi, en relation dans son implication dans cette affaire de jeux de hasard prohibés et pour aménagement d’un lieu sans autorisation.

