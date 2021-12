Marrakech: les arrondissements imposent le pass vaccinal

Le Conseil communal de Marrakech a imposé l’obligation de la présentation du pass vaccinal pour tout citoyen ou fonctionnaire désireux d’accéder à l’un des cinq arrondissements relevant de cette instance élue et ce, en activation de la décision prise par le gouvernement dans ce sens.

Ainsi, la présidente du Conseil Communal de Marrakech, Fatima Zahra Mansouri, a appelé les présidents des cinq arrondissements à « instaurer l’obligation pour les citoyens, les fonctionnaires et les agents communaux de présenter le Pass vaccinal, avant tout accès aux services et autres dépendances relevant de ces cinq arrondissements, a indiqué le Conseil Communal dans un communiqué.

Le Conseil a également souligné l’impératif de continuer à observer scrupuleusement les mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin d’endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Et de souligner que la mise en œuvre de la décision gouvernementale au niveau des arrondissements de la ville s’inscrit dans « le cadre des mesures préventives visant à préserver les acquis déjà réalisés en matière de gestion de la pandémie ». Cette instance élue a, de même, appelé les citoyens à poursuivre le strict respect des mesures préventives en vigueur et à adhérer massivement et sans le moindre retard, à la Campagne nationale de vaccination.

S.L. (avec MAP)