Marrakech: les abattoirs communaux fermés le jour de l’Aid Al-Adha

Selon une source concordante de Le Site info, les abattoirs communaux de Marrakech interdiront tout abattage de bêtes le jour de l’Aid Al-Ahda. La raison invoquée est d’endiguer le risque de transmission du covid-19.

Cette décision a été prise en collaboration étroite avec les autorités locales et avec les services sanitaires, précise la même source. Les abattoirs seront donc fermés afin d’éviter le sureffectif de citoyens que connaît ce jour de l’Aid Al-Adha.

Par ailleurs, les professionnels du secteur, les bouchers et leurs assistants, seront soumis à des analyses laborantines. Et ce, afin qu’ils aient l’autorisation de se rendre chez les citoyens pour l’abattage des ovins et caprins. De même que toutes les mesures préventives et sanitaires devront être observées, en prévision de toute contamination au nouveau coronavirus.

Toutes ces décisions ont été mûrement réfléchies et prises dans l’intérêt des citoyens et dans l’objectif d’assurer leur sécurité, ainsi que de les protéger du covid-19, a ajouté notre source.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)