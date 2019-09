Marrakech: le témoignage d’un taximan violemment agressé VIDEO)

Kamal, chauffeur de petit taxi à Marrakech, a confié qu’il a été violemment agressé samedi dernier dans un quartier populaire à Marrakech.

Dans une déclaration à Le Site info, le mis en cause, qui était dans un état anormal, a attaqué la victime et lui a asséné plusieurs coups à l’aide d’un sabre. «Je transportais trois clientes au moment de l’agression. En m’arrêtant au niveau d’un stop, j’ai été surpris par mon agresseur, brisant le pare-brise de ma voiture à l’aide d’une arme blanche. Mes clientes étaient terrorisées. Il s’est approché de moi, par la suite, et m’a asséné plusieurs coups. J’ai pris la fuite et alerté un agent de la circulation. La police a heureusement réussi à l’interpeller 20 minutes après l’agression», a-t-il affirmé.

Le chauffeur de taxi a été évacué à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et a eu plusieurs points de suture. La victime a d’ailleurs appelé les autorités à sanctionner lourdement ces criminels pour donner l’exemple et éviter que ce genre de drames ne se reproduise.

K.Z.