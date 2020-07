Marrakech: le moment où Dounia Batma a quitté le tribunal (VIDEO)

Dounia Batma, poursuivie en état de liberté pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb», a comparu ce mardi devant le tribunal de première instance de Marrakech.

Selon une source de Le Site info, la chanteuse a quitté les lieux quelques minutes seulement après sa comparution, précisant que le juge a décidé de reporter le procès au 28 juillet courant.

A sa sortie du tribunal, Dounia Batma, accompagnée de son mari Mohamed Al Turk, a salué les quelques personnes présentes devant le tribunal pour lui exprimer leur soutien. D’autres, en revanche, n’ont pas hésité humilier la chanteuse en scandant « Quelle honte ».

Dounia est poursuivie en état de liberté pour “participation à l’accès frauduleux au système de données informatiques et participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système”. Elle est toujours assujettie au retrait de son passeport et au dépôt d’une caution. Et ce, malgré l’abandon de l’accusation de participation à l’escroquerie, dans l’attente des résultats auxquels parviendront les enquêtes judiciaires diligentées sur cette sordide affaire de “Hamza mon bb”.

H.M.