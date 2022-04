Marrakech: le marché aux épices « Rahba Kedima » désigné parmi les plus passionnants au monde

Le marché aux épices « Rahba Kedima » à Marrakech a été désigné parmi les plus passionnants au monde dans la rubrique voyage de la version britannique du magazine « National Geographic ».

Les souks de la médina fortifiée de la ville de Marrakech sont enivrants, mais aucun ne l’est plus que la place des épices, relève le média dans son numéro du printemps 2022, ajoutant que les étals et les boutiques à l’abri des regards proposent tout, de l’anis étoilé aux bâtons de cannelle et aux brins de safran, à des prix relativement bas.

De plus, « le centre de la place est animé par des personnes qui vendent tout ce que vous cherchez, de l’huile d’argan aux cosmétiques à base de plantes », souligne la même source, qui recommande particulièrement de repartir avec les mélanges d’épices aromatiques, dont le fameux ras el hanout, qui ravivent les sens.

Aux côtés de Rahba Kedima, six autres marchés de par le monde sont mentionnés par National Geographic, il s’agit du marché d’épices de Dubai, du Mercado Benito Juárez, à Oxaca au Mexique, du Mısır Çarşısı à Istanbul en Turquie, du Khari Baoli à Delhi en Inde, de La Boqueria à Barcelone en Espagne et du Mombasa Spice Market au Kenya. Des lieux « colorés et toujours pleins d’ambiance, qui sont souvent le point culminant d’un voyage en ville », conclut la publication.

S.L. (avec MAP)