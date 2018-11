Marrakech: le fkih qui a violé des mineures devant la Justice

La gendarmerie royale a récemment interpellé un fkih à Marrakech, accusé d’avoir violé sept mineures âgées entre 9 et 17 ans. L’affaire a éclaté lorsque l’une des victimes a avoué que le mis en cause avait abusé d’elle sexuellement lors des cours d’éducation islamique qu’il donnait à la mosquée, précisant qu’elle a même perdu sa virginité à cause de lui. Elle a souligné que le fkih est habitué à ce genre de comportements avec plusieurs élèves.

Pourtant, la plupart n’ont pas cru à cette histoire puisque le coupable était respecté dans la région et y habitait depuis plus de 18 ans. Le mythe s’est écroulé au moment où six familles ont déposé plainte contre lui, l’accusant d’avoir violé leurs filles. Le Fkih attirait, en effet, ses victimes à une chambre de la mosquée pour, selon lui, leur montrer des documents concernant leurs cours sur son pc. D’autres victimes ont confié qu’il leur demandait de nettoyer la mosquée avant de passer à l’acte, les piégeant, seules, dans les lieux.

Le fkih, placé en garde à vue, a été entendu dans le cadre de l’enquête mené par le parquet compétent. Il a finalement été traduit en justice et sera poursuivi pour détournement de mineures, abus sexuel, défloration et atteinte à la pudeur.

