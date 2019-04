Marrakech: l’arnaqueuse qui a dupé ses invités à La Mamounia

Nom: Anna Sorokin, se faisant également appeler Anna Delvy. Âge: 28 ans. Métier: arnaqueuse professionnelle.

Cette jeune femme, russo-allemande, a choisi de mener une vie de riche héritière et de glamour aux dépens de personnes, d’établissements hôteliers cosy et d’institutions financières qu’elle escroquait sans vergogne, ni remords.

Interpellée en 2017 pour les faits qui lui sont reprochés, Anna Sorokin est jugée depuis mercredi dernier par un tribunal new-yorkais, rapportent plusieurs médias US. Ceux-ci rappellent également ses nombreuses “prouesses” d’arnaqueuse et certaines parmi ses victimes du beau monde et des paillettes.

Le modus operandi de la Russo-allemande n’avait rien à envier à ceux de “The sting” (L’Arnaque) ou de “Catch me if you cant”(Attrape-moi si tu peux), deux parmi les nombreux longs-métrages d’arnaques hollywoodiens. Se prétendant une riche héritière, dont le père est tantôt magnat du pétrole, tantôt diplomate, ou autre fonction gratifiante, son terrain de chasse préféré était le quarter huppé de Manhattan où elle liait connaissance avec des personnes représentant la fine fleur newyorkaise.

Mais l’arnaqueuse adorait aussi voyager aux frais de ses victimes et le Maroc ne pouvait quand même pas ne pas lui plaire. Destination, la ville ocre et la Mamounia, voyage dont les médias new-yorkais ne donnent pas la date. Ayant réservé une suite à l’hôtel, à 6000 dollars la nuitée, svp, elle a été d’une grande générosité envers plusieurs personnes, allant même jusqu’à leur offrir des repas et/ou des cours de la petite balle jaune, rapporte Vanity Fair.

Présentant une carte bancaire sans provision, elle a gentiment demandée à son “invitée” de payer la note de 62.000 dollars sonnants et trébuchants. Son amie s’est exécutée croyant dur comme fer qu’elle allait être remboursée par cette riche héritière si généreuse pendant ce séjour sous le beau soleil de la ville ocre.

Effectivement, Anna Sorokin a “tenu parole” et a remboursé à sa victime la somme de… 5000 dollars! Un autre hôtel marocain, à Casablanca cette fois-ci, a aussi été le théâtre de l’une de ses escroqueries consistant à faire payer son séjour et son billet d’avion pour New-York par une autre victime.

En tout et pour tout, elle aura escroqué quelque 270.000 dollars, en quelques mois, à différentes victimes. Selon les médias new-yorkais, elle sera expulsée du pays de l’Oncle Sam, quelle que soit l’issue de son procès car,-une autre entourloupette de la Russo-allemande-, elle est aussi en situation irrégulière sur le sol américain.

Larbi Alaoui