Marrakech : Larges campagnes de sensibilisation anti-coronavirus

La ville de Marrakech vit, depuis quelque jours, au rythme soutenu de l’organisation de larges campagnes de sensibilisation sur l’impératif d’observer strictement les mesures préventives de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ainsi que sur les dangers pouvant émaner de tout relâchement provenant des citoyens en la matière. L’objectif de ces campagnes de sensibilisation est de rappeler aux citoyens et citoyennes la nécessité de respecter scrupuleusement, les mesures barrières destinées à préserver leur sécurité sanitaire et par là, à endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19 notamment, avec l’avènement de l’Aid Al Adha.

Ces initiatives citoyennes se proposent de même, de sensibiliser et d’informer les citoyens sur la gravité de la pandémie ainsi que sur l’importance de respecter les mesures de prévention décrétées par les autorités compétentes, tout en exhortant les habitants de Marrakech et ses visiteurs à faire preuve de davantage de prudence et de vigilance afin de passer la fête dans de bonnes conditions.

Ces campagnes de sensibilisation favorisent la proximité et le rapprochement du citoyen notamment, avec l’établissement, sur place, de contacts directs avec les marchands et commerçants, les invitant au respect des mesures barrières de protection contre la pandémie, tout en les incitant à éviter la promiscuité et tout rassemblement inutile. Une équipe de « M24 », la chaîne d’information en continu de la MAP, s’est, ainsi, déplacée dans plusieurs quartiers de la cité ocre, à l’instar de Guelliz, « Al-Koudia », « Akioud » et au quartier militaire (centre-ville) pour suivre de près les différentes campagnes de sensibilisation et interventions menées par des équipes conjointes composées de représentants des autorités locales, des services sécuritaires et des acteurs de la société civile ayant pour mission de s’assurer du respect par les citoyens, des mesures barrières, entre autres, le port obligatoire des masques de protection, le respect de la distanciation physique notamment, dans les lieux publics, ou encore l’utilisation des désinfectants.

A cette occasion, le délégué régional de « l’Organisation Scout Atlas » dans la région Marrakech-Safi, M. Mustapha El Ayadi, a souligné que l’implication de la société civile dans ces campagnes de sensibilisation émane de la forte conviction de l’importance de la fédération des efforts de toutes les composantes locales à savoir : les autorités locales, les services extérieurs et la société civile, dans le combat contre cette pandémie.

Dans une déclaration à M24, il a indiqué que cette campagne vise à encourager la population à continuer à adopter des comportements sains pour une lutte efficace contre la Covid-19 notamment, le port correct du masque de protection, et le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, insistant sur la nécessité d’éviter tout déplacement sauf en cas de nécessité, ou encore tout rassemblement inutile.

Il a saisi cette occasion pour mettre en relief l’ensemble des efforts inlassables déployés par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation de la pandémie, soulignant l’importance d’organiser des campagnes similaires dans les prochains jours, afin de fournir à la population informations et leur prodiguer les conseils nécessaires, à même de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre la Covid-19.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des campagnes de sensibilisation et de conscientisation initiées par les autorités locales, en coordination avec les secteurs sociaux et les acteurs de la société civile afin de lutter contre la propagation de la pandémie et ce, sur la base des recommandations émises par les autorités compétentes et la wilaya de Marrakech- Safi.

