Marrakech: l’AMDH réagit à l’affaire du Koweïtien accusé de pédophilie

L’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), section de Ménara, à Marrakech, a adressé une correspondance au ministre de la Justice, ainsi qu’au président du parquet général, à propos de l’affaire du pédophile koweïtien.

Celui-ci avait abusé d’une ado de 14 ans tout en filmant la scène abjecte. Après être passé aux aveux, il avait bénéficié de la liberté provisoire en payant une caution de 30000 DH, son passeport lui a été saisi et il a été interdit de quitter le territoire national. Cependant, le pédophile a quand même réussi à jouer les filles de l’air et est rentré dans son pays.

Dans un communiqué, dont Le Site info détient copie, l’AMDH demande respectivement à Mohamed Ben Abdelkader et à Mohamed Abdennabaoui de diligenter une enquête approfondie et urgente sur cette évasion rocambolesque du Koweïtien.

Afin de ne pas se présenter à l’audience prévue le lundi 11 février, le mis en cause avait fourni un certificat médical dont l’AMDH a de grands doutes sur l’authenticité. Ladite association a également sollicité des autorités compétentes de recourir à toutes les démarches juridiques et aux conventions bilatérales et internationales pour que le pédophile soit poursuivi par la justice et soit jugé au Maroc, en sa présence et non par contumace.

A.T.