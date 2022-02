Marrakech: l’ambassadeur du Royaume-Uni en mode conteur (VIDEO)

A l’occasion de la première édition du Festival international du conte de la ville ocre (Marrakech International Storytelling), l’ambassadeur du Royaume-Uni, au Maroc, s’est prêté au jeu et s’est transformé en conteur émérite.

Ainsi Simon Martin, dans un show traduit en darija, a fait revivre la passion que Sir Winston Churchill avait pour la ville de Marrakech, comme d’ailleurs pour Essaouira dont la suite d’un fameux hôtel porte encore le nom.

Inauguré dimanche dernier et organisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l’Ambassade du Royaume-Uni au Maroc, l’Association Al-Muniya de Marrakech et l’Union des conteurs de la ville ocre, cette manifestation multilingue, langue amazighe, darija, français et anglais, a l’ambition de devenir annuelle.

Le Festival international du conte a pour credo de continuer à transmettre la tradition narrative, déjà bien ancrée à la Place Jemaâ El-Fna.

L.A.

يرتدي بذلة الساحر ويتقمص شخصية الحكواتي.

سفير #بريطانيا في #المغرب سيمون مارتن،في ساحة #جامع_الفنا يقدم عرضاً فنياً في مهرجان #مراكش الدولي لفن الحكي.

لخدمة بلده كل شيء يهون، في بلد فرنكوفوني تتسع فيه باضطراد قاعدة المطالبين بإحلال اللغة الإنجليزية محل الفرنسية@UKSimonMartin pic.twitter.com/NttgzArbPK — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) February 16, 2022