Marrakech: la vidéo montrant des citoyens encercler un voleur agite la Toile (VIDEO)

Les réseaux sociaux ont largement commenté, mardi, une vidéo montrant de nombreux citoyens, en train d’encercler un voleur essayant de voler sa moto à une jeune fille, à Marrakech.

Selon l’enregistrement vidéo, deux individus, sur une moto, ont tenté de voler celle d’une jeune fille qui s’était arrêtée sur une avenue de la ville. Cependant, elle ne s’est pas fait laisser faire et a opposé une forte résistance aux deux mis en cause. Ce qui a fait tomber à terre l’un des voleurs et permis à des citoyens d’intervenir.

Ces derniers ont réussi à arrêter le voleur, après qu’un taxi a pu l’empêcher de prendre la poudre d’escampette. Son interpellation s’en est suivi, en flagrant délit d’avoir tenté de délester la jeune fille de sa moto. Et les internautes n’ont pas pas manqué de saluer vivement l’action citoyenne des passants qui ont courageusement fait avorter cette tentative de vol.

A.Z.