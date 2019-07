Marrakech: la vérité sur l’agression d’un homme accusé d’apostasie

La vidéo a fait les choux gras de plusieurs médias. On y voit deux individus encagoulés, portant des épées semblant vouloir s’attaquer à une maison en menaçant de la faire exploser à l’aide d’une bonbonne de gaz en leur possession. Cette violence et ces menaces auraient eu pour cible l’un des habitants de cette maison qui serait accusé d’apostasie.

Alors que la vérité est tout autre, selon une source fiable de Le Site Info. La vidéo qui avait enflammé la Toile est préfabriquée et avait été filmée, à Kelaât Sraghna, près de Marrakech, par des personnes qui se seraient reconverties au christianisme.

Selon la même source, l’explication éventuelle qui circule est que lesdites personnes ont créé ce mauvais scénario pour mettre l’accent sur la répression et la persécution qui sont le lot des Marocains convertis à la religion chrétienne, et obtenir un visa pour quitter le pays. N’aurait-on pas pu et, surtout dû, trouver un moyen plus honnête pour défendre une cause quelconque, religieuse ou autre, que cette manière fallacieuse, lâche et contribuant à nourrir la panique des citoyens?

A rappeler que cette vidéo a semé l’effroi et la terreur chez les personnes qui l’ont vue en croyant qu’il s’agit de faits avérés, tant elle comporte des scènes de violence et d’horreur inouïes.

