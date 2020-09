Marrakech: la vérité sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux

Sur plusieurs pages Facebook, un enregistrement vidéo a été largement diffusé et commenté, prétendant que des dizaines de citoyens ont été victimes d’agressions et de vols, perpétrés par une bande de malfaiteurs munis d’armes blanches. Cette attaque aurait eu lieu dans l’un des quartiers populaires de la ville de Marrakech, jeudi 17 septembre.

En vérité, il n’en est rien, selon une source sécuritaire. Celle-ci a affirmé à Le Site Info qu’il s’agit, au fait, d’une rencontre de football qui s’est terminée en bagarre générale.

Le match, entre copains du quartier, a connu des contestations de part et d’autres et l’on est venu aux mains. Ces affrontements ont fini par des coups de poing et de pieds et certains protagonistes ont été blessés.

La même source précise qu’une enquête judiciaire a été diligentée par les autorités compétentes sur cette rixe et ce, afin d’en déterminer les circonstances exactes.

A.T.