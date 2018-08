Marrakech: la rage fait encore des victimes

Les deux victimes ont été immédiatement transportés au dispensaire d’Amezmiz pour recevoir les soins nécessaires. En parallèle, les autorités locales et la gendarmerie royale se sont rendues sur place et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du drame.

