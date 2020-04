Marrakech: la RADEEMA renforce sa digitalisation

La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) a mis en place, depuis le 23 mars dernier, un dispositif visant à assurer la continuité des services et à limiter au strict minimum les déplacements des clients à ses agences et ce, dans le cadre des mesures de prévention et de protection adoptées sur le plan national, dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, et durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, la RADEEMA a décidé de surseoir certaines activités à domicile, notamment le relevé d’index des compteurs, la distribution des factures de consommation et l’encaissement à domicile.

Dans un communiqué, la Régie a précisé que les interventions planifiées pour entretien des réseaux, durant cette période, seront limitées aux travaux de maintenance absolument essentiels et urgents, soulignant que des équipes d’intervention permanentes veilleront à la continuité de l’alimentation en électricité et en eau potable dans les meilleures conditions de qualité de service.

Par ailleurs, la RADEEMA, soucieuse de la protection de ses clients et de ses collaborateurs dans ces circonstances exceptionnelles actuelles, a adopté des mesures barrières requises en matière d’hygiène et de sécurité au niveau de ses agences et points d’encaissement, notamment l’accès simultané à 5 visiteurs au maximum.

Elle a aussi renforcé son dispositif à distance pour la prise en charge de toutes les demandes d’intervention ou de réclamations de ses clients.

Au menu de ces solutions, disponibles 24h/24 et 7j/7 : le Centre Relation Client au numéro 080 2000 123 ou 05 24 42 43 00, l’Agence en ligne sur le Portail “www.radeema.ma”, ainsi que l’application RADEEMA Mobile disponible sur Android.

Par ailleurs, les clients peuvent également utiliser le e-banking et m-banking sur les portails et les applications mobiles ou dans les guichets automatiques bancaires des banques partenaires.

Toutes ces mesures représentent un gage de l’implication effective de la RADEEMA au plan d’urgence de la santé publique, tout en rassurant les citoyens de son engagement à garantir quotidiennement la continuité des prestations, la gestion optimale des réseaux et la qualité des services rendus aux habitants de la cité ocre, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)