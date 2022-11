Marrakech: la prolifération des chiens errants inquiète

Le député Abdelaziz Derouiche a affirmé que le phénomène de la prolifération des meutes de chiens dans des villes marocaines menace la santé et les sécurité des citoyens.

Dans une question écrite, adressée au ministère de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le membre du groupe parlementaire de l’Unité et de l’Egalitarisme a rappelé la recrudescence des cas d’attaques, parfois mortelles, de chiens errants dont sont victimes des citoyens et des touristes étrangers.

Et de citer l’exemple de la ville de Marrakech et particulièrement sa commune rurale de Tassoultante où prolifèrent de très nombreuses meutes de ces animaux, selon des statistiques avérées.

Cependant, le député istqlalien n’a pas manqué de saluer les efforts déployés par le ministère de l’Intérieur pour faire face à la prolifération des meutes de chiens errants, en allouant un budget important, consistant à l’acquisition de véhicules et de matériel adéquats, dans la lutte contre ce phénomène.

Ceci, car en plus du danger sur la sécurité des citoyens, ces animaux peuvent être la cause de la propagation de maladies graves, telles que la rage et des pathologies dermatologiques. Plus grave encore, des morsures de chiens peuvent entraîner des décès, sinon des séquelles diverses et incurables, a déploré Abdelaziz Derouiche.

Le député du parti de la Balance a aussi lancé un appel au Département de Abdelouafi Laftit en vue de la prise de mesures et de résolutions nécessaires, à même de mettre fin à ce phénomène inquiétant et dangereux qui ne cesse d’envahir les avenues, rues et environs des villes marocaines, en particulier la ville de Marrakech et, également, d’inciter les Conseils communaux à mettre en œuvre tous les moyens de lutte contre la prolifération des chiens errants.

L.A.