Marrakech: la police trouve 24 kg de haschich dans sa voiture

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a déféré, lundi, devant le procureur du Roi, une personne pour trafic de drogues, suite à son arrestation par une brigade spécialisée, en possession de plus de 24 kg de haschich.

Selon une source sécuritaire, le mis en cause a été interpellé, samedi dernier, suite à une opération minutieusement montée et ce, en flagrant délit en possession de 271 plaques de haschich, soit 24,420 kg au total, et de dix grammes de cocaïne.

La quantité de drogue saisie a été soigneusement dissimulée dans une voiture privée conduite par le prévenu, a précisé la même source, ajoutant que le véhicule a été saisi et mis à la disposition de l’enquête, outre trois téléphones portables et une somme d’argent.

Le mis en cause a été placé en garde à vue en coordination avec le parquet compétent, alors que l’enquête demeure ouverte en vue d’identifier toute personne susceptible d’être impliquée dans cette affaire.

S.L. (avec MAP)