Marrakech: la police n’a pas chômé à Sidi Youssef Ben Ali

Les services de police de Marrakech ont procédé, en mai dernier, à l’arrestation au niveau de la zone de Sidi Youssef Ben Ali, de 21 personnes faisant l’objet d’avis de recherche au niveau national pour différents crimes et délits.

Selon une source sécuritaire, six individus ont été interpellés par les services de police du district de Sidi Youssef Ben Ali, alors que les 15 autres ont été appréhendés par la police judiciaire.

Les services de sécurité ont également interpellé dans la même zone 45 individus pour possession, trafic et consommation de drogue, 15 autres pour vol, 10 personnes impliquées dans des affaires de coups et blessures ainsi que deux autres pour viol avec violence.

Quelque 205 personnes ont été déférées devant la justice durant la même période pour leur implication dans différents délits et crimes, a relevé la même source, ajoutant qu’il a été aussi procédé à la saisie de 39 comprimés psychotropes, d’environ 3 kg de kif et d’une quantité de chira et de “maâjoune”.

Ces opérations interviennent dans le cadre d’un plan sécuritaire mis en place par la préfecture de police de Marrakech au cours du mois sacré de Ramadan, conformément à une approche sécuritaire globale prenant en compte la particularité et la spécificité de ce mois béni, d’une part, et en phase avec les orientations de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) visant à placer les préoccupations des citoyens au cœur des missions de cette institution sécuritaire, d’autre part, souligne la même source.

S.L. (avec MAP)