Marrakech: la place Jemâa El Fna s’apprête à faire peau neuve

La célèbre Place de Jemâa El-Fna de la ville ocre s’apprête à être le théâtre du projet d’un grand chantier de rénovation.

Ainsi, le président de l’Association des commerçants et des artisans de Souk El Jdid de la Place Jamaâ El-Fna a déclaré à Le Site info que les autorité de Marrakech, et à leur tête le pacha de la ville, ont organisé une visite de terrain aux commerces du souk précité.

Abdelhak Belkhadir a ajouté que certains commerçants et artisans ont fait courir le bruit de la probable fermeture de leurs locaux, pendant une durée de six mois, afin de permettre l’achèvement des travaux de rénovation et de modernisation de la Place Jamaâ El-Fna.

« Pour l’heure, nous n’avons rien reçu d’officiel à ce sujet. Cependant, si cela s’avère, une telle fermeture pendant de longs mois aura des graves répercussions sur les commerçants et les artisans », a tenu à souligner le président de ladite Association du Souk El Jdid.

La rénovation prévue concernera principalement la création de passages touristiques et l’élargissement des chaussées de la Place Jamaâ El Fna, a précisé Abdelhak Belkhadir, tout en souhaitant la nécessité de la participation des associations de la société civile à ce projet. Lesquelles associations, connaissant le mieux la Place Jamaâ El-Fna et ses recoins, sont à même d’apporter leur pierre à l’édifice et d’appréhender les conditions de la rénovation prévue par les autorités marrakchies.

