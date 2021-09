Marrakech: la place Jamaâ El Fna sort de sa léthargie

La célèbre Place Jamaâ El-Fna de la ville ocre a retrouvé son lustre d’antan, son ambiance typique et son animation coutumière, après que des dizaines de touristes, aussi bien étrangers que nationaux, l’ont à nouveau investie, pour leur bonheur et de celui des commerçants.

Commentant cette « résurrection », le président de l’Association des commerçants et des artisans de Souk Jdid a déclaré à Le Site info que les professionnels ont constaté, avec satisfaction, la modification de la situation au sein la Place Jamaâ El Fna, ainsi que l’intérêt grandissant des touristes pour ce haut-lieu traditionnel et populaire marrakchi.

Ceci, a souligné Abdelhak Belkhadir, après une période d’arrêt économique qu’il a qualifiée « d’éprouvante ». Et d’ajouter: « Dieu merci, une nette et progressive amélioration a suivi ce gel et de nombreux touristes ont afflué à la Place Jamaâ El Fna au cours de la semaine! ».

Par ailleurs, concernant des rumeurs sur l’heure du couvre-feu qui serait repoussée à 23 heures, le président de l’Association des commerçants et des artisans de Souk Jdid a assuré que les concernés n’ont encore reçu aucun feu vert officiel à ce sujet. « Cependant, nous espérons que cela s’avérera », a émis Belkhadir comme vœu.

