Marrakech: la mort d’une jeune femme de 28 ans intrigue

Un citoyen a découvert le corps d’une jeune femme dans la chambre qu’elle louait, sise dans une maison du quartier Massira 2, à Marrakech.

Selon une source de Le Site Info, la défunte était âgée de 28 ans et elle a été retrouvée, par un de ses voisins, morte devant les toilettes de sa chambre. Son cadavre a été transféré à la morgue pour autopsie afin que les véritables causes de décès soient connues.

Aussitôt alertés, des éléments du deuxième arrondissement de la Sûreté nationale se sont rendus sur les lieux, a ajouté la même source. Et une enquête a été diligentée sur le décès d’une si jeune femme, dont on connaît pas encore la véritable cause.

L.Y.