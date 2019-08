Marrakech: la livraison d’alcool à domicile désormais disponible (PHOTO)

Nous ne sommes pas à une contradiction sociétale près au Maroc! Dans un pays où la consommation de boissons alcoolisées est interdite aux marocains musulmans, le Maroc est classé 43ème pays au monde (0,4 litre par habitant et par an) à en consommant le plus!

Et ce chiffre sera conforté par l’annonce faite sur une page Facebook qui évitera aux admirateurs de Bacchus de se faire choper, peu pu prou, éméchés par la police, en sortant nuitamment d’un bar ou d’un night club. Intitulée “Livraison d’alcool”, elle se propose de livrer à domicile bières, vins et autres liqueurs.

La publication, parvenue à Le Site info, illustrée par la photo de différentes bouteilles de toutes les couleurs, promet une livraison à domicile “rapide”. Un bémol tout de même pour la large “confrérie” des A(n)A (Alcooliques non anonymes)! Cela ne concerne, pour l’instant, que la ville de Marrakech qui sera desservie par “Livraison d’alcool).

Les autres fans de Bacchus des autres villes doivent donc prendre leur mal (et leur soif) en patience. A la bonne vôtre, les Marrakchis!

Ben Brahim