Marrakech: la DGSN fait tomber des proxénètes britanniques

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, en coordination avec les services de la Gendarmerie royale relevant de la commune rurale “Sidi Abdellah Ghiat” dans la province d’El Haouz”, a arrêté vendredi cinq touristes britanniques d’origine pakistanaise, pour leur implication présumée dans la falsification et le trafic de devise, coups et blessure et proxénétisme.

Les suspects s’étaient rendus dans une agence de change au niveau du quartier Gueliz pour échanger une somme de 1.170 livres sterling, dont 32 billets de coupures de 20 livres se sont avérés faux, explique la DGSN dans un communiqué, faisant savoir que l’employé de l’agence, qui a découvert l’opération de falsification, a été victime d’une agression par l’un des mis en cause dans l’objectif de faciliter la fuite des prévenus.

L’enquête a permis de déterminer les identités des mis en cause et leur lieu de résidence provisoire dans une zone rurale située à près de 35 km de Marrakech, ajoute la DGSN, relevant que deux billets falsifiés de 20 livres sterling ont été saisis en leur possession, en plus d’une somme d’argent en monnaie nationale suspectée d’être le butin des opérations de trafic de faux billets étrangers.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, poursuit la même source, notant que l’enquête concerne également cinq personnes qui ont été arrêtées au même lieu que les prévenus, dont deux filles, et ce pour leur implication présumée dans le proxénétisme et l’hébergement de personnes s’adonnant à la falsification.

S.L. (avec MAP)