Marrakech. Jemaâ El-Fna: un député dénonce les désagréments subis par les touristes

L’Istiqlalien Abdelhalim El Mansouri, membre du groupe parlementaire de l’Unité et de l’Égalitarisme, à la Chambre des représentants, s’est interrogé sur ce que doit être la vision culturelle et touristique, reflétée par la célèbre Place mythique de Jemaâ El-Fna, de la ville ocre.

Et dans une question écrite, adressée au ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le député du parti de la Balance a réitéré le fait que ladite place est considérée comme parmi les plus grands et les plus célèbres espaces populaires du Royaume.

Et de poursuivre que Jemaâ El-Fna connaît une affluence incomparable de visiteurs de toutes les franges sociales marocaines, de Marrakech et d’autres villes du pays, comme celle de touristes étrangers. Et, par conséquent, la Place constitue « un cas culturel national de grande importance », a ajouté El Mansouri.

Celui-ci a également précisé qu’il a interagi avec « L’appel de la Place Jemaâ El-Fna », initiative de l’Association Al Muniya, ayant annoncé que 14 millions d’internautes ont évoqué cet espace sur les réseaux sociaux, il y a déjà deux ans de cela.

Le député istiqlalien a également précisé que bien que l’UNESCO ait inscrit Jemaâ El-Fna dans la liste du patrimoine culture immatériel mondial, il y a vingt ans (ndlr, depuis 2008, proclamation de 2001), le développement culturel tant souhaité ne s’est point concrétisé.

Tout au contraire, a-t-il déploré, l’espace est devenu une « calamité » pour les artistes populaires et les conteurs. Ce qui n’a pas manqué de lui faire ressentir, personnellement, une immense déception.

Abdelhalim El Mansouri a aussi regretté que les visiteurs et les visiteurs locaux soient victimes de nombreux désagréments et d’embêtements divers, vu l’état actuel des lieux, en sus de l’occupation illégale du domaine public, dans la plus célèbre Place du patrimoine national.

Larbi Alaoui