Marrakech: interpellations pour entrave au cortège royal

Certains citoyens s’évertuent encore et toujours, à entraver le cortège royal pour remettre au souverain des lettres de doléances ou autres demandes. Ceci, malgré moult exemples précédents de personnes interpellées ou même incarcérées pour le même motif.

Le dernier exemple de ces entraves inconscientes nous vient de la ville ocre et nous est rapporté par le quotidien Al Massae de ce jeudi 7 février.

L’incident a eu lieu dimanche dernier, avenue du 11 Janvier, aux alentours de Bab Doukkala. Les autorités ont alors procédé à l’arrestation d’une personne pour entrave au cortège royal et une autre, un agent d’autorité (moqaddem), qui prenait des photos dudit cortège, au moment de l’inauguration par le souverain de projets au Mellah de la ville.

Concernant ce dernier cas, le journal précise qu’une enquête a été diligentée afin de connaître les motivations ayant poussé l’agent d’autorité à prendre des photos du cortège royal. De même, a-t-on ajouté, que les autorités ont procédé à la saisie de dizaines de lettres que des citoyens comptaient remettre au roi à son arrivée au quartier du Mellah, dans l’ancienne médina de Marrakech.

