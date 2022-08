Marrakech: incendie près de la Place mythique de Jemaâ El-Fna

Un incendie s’est déclaré, mardi 31 août courant, à la Place mythique, mondialement connue , de Jemaâ El-Fna , à Marrakech.

Ceci, à proximité du Café “Argana”, suscitant une grande frayeur et une immense panique parmi les citoyens et touristes étrangers. La cause en serait un court-circuit provoqué dans la couverture des fils électriques près du café précité, selon une source fiable de Le Site info.

Fort heureusement ,l’on ne déplore aucune victime due au sinistre, à part des dégâts matériels causés au générateur de tension, a précisé la même source, tout en soulignant que les éléments de la Protection civile sont rapidement intervenus afin de circonscrire l’incendie.

L.A.